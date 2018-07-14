Все лучшее и сразу: зажигательный концерт дружбы прошел на Дне Союзного государства в Витебске

14 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Думаете получить все лучшее и сразу нереально? На "Славянском базаре в Витебске" возможно все! В этом убедились зрители, в числе их и корреспондент БЕЛТА, посетившие 13 июля концерт "Союзное государство приглашает...", на котором блистал оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина.

Сергей Жилин

Официальная часть мероприятия не затянулась: приветствия фестивалю и его зрителям адресовали заместитель государственного секретаря СГ Николай Корбут и председатель Государственной думы Федерального собрания России, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин, от имени которого поздравительный адрес зачитал председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович. За творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России дипломами Союзного государства были отмечены деятели культуры - режиссер Александр Вавилов, композитор Александр Морозов, дирижер Вячеслав Валеев, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

Андрей Наумович

Затем настоящие ценители качественной музыки, практически полностью заполнившие зал Летнего амфитеатра, погрузились в нирвану. Для них звучали лучшие голоса Беларуси - Петр Елфимов, Алена Ланская, Иван Вабищевич, Мария Магильная; символ джаза русской эстрады Лариса Долина; популярнейший певец и композитор Игорь Николаев; целая плеяда юных, но очень талантливых артистов. В их числе Лера Базыкина, Алина Белоусова и другие яркие звездочки. Добавьте сюда нетленные мегапопулярные мелодии и песни недавних десятилетий "Эй, вы, там, наверху!", "Беловежская пуща", "Расскажите, птицы", "Этот город самый лучший", "Улетай, туча", "Я желаю счастья вам", и тогда сразу станет понятно, почему этот проект по праву можно считать одним из лучших на нынешнем фестивале.

Каждую композицию зрители смаковали, как глоток коллекционного вина. Игорю Николаеву аудитория начала напевать "О-о, о-о, на-на-на-на-на" (мотив песни "Сто друзей") еще до того, как артист вышел на сцену. Ларисе Долиной зрители дружно напомнили, что главней всего в доме. Услышав мелодию песни "Дорогая моя столица, золотая моя Москва" зал стал солировать под аккомпанемент "Фонограф-Симфо-Джаза" самостоятельно. Любимые строчки напевали во всех рядах.

Концерт прошел на чистых радостных эмоциях. Зрители получили зажигательный заряд позитива. Своими впечатлениями поделились и артисты. "Я получил колоссальное удовольствие от того, что пел живьем под живой оркестр и для такой живой публики", - признался Игорь Николаев.

"Здесь и сейчас, на сцене "Славянского базара в Витебске", я не вижу разницы между русскими и белорусами. Мы едины!", - подчеркнул Сергей Жилин.-0-

Фото Александра Хитрова