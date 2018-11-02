Встречи с создателями 13 картин состоятся на "Лістападзе-2018"

2 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Встречи с создателями 13 картин состоятся на полях ХХV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор программ игрового кино форума Игорь Сукманов.

Каждый год "Лiстапад" собирает лучшие картины со всего мира. "В этом году во время фестивальной недели, с 2 по 9 ноября, в кинотеатре "Центральный" планируется провести 13 показов в формате Q&A (вопрос-ответ). Встречи с создателями лент состоятся после просмотра фильмов. В частности, на суд зрителей будут вынесены картина "Груз" режиссера Огнена Главонича, "Сулейман гора" Елизаветы Стишовой, "Ирина" Надежды Косевой, "Однажды в ноябре" Анджея Якимовски, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Ласковое безразличие мира" Адильхана Ержанова, вошедших в основной конкурс игрового кино. Можно будет обсудить и ленты - участники конкурса игрового кино "Манта Рей" режиссера Пхуттипхонг Арунпхенг, "Горничная" Лилы Авилес, "Торговец браслетами" Эре Годда, "Его потерянное имя" Нанако Хиросэ, "Прах" Ли Сяофэна и внеконкурсный фильм "Одна поет, другая нет" Аньес Варды", - рассказал Игорь Сукманов.

По его словам, лучшие картины не останавливаются на одной тематике, они пытаются быть многомерными, чувственными и проблемными. "На этот раз многие режиссеры поднимают тему идентификации личности - периода взросления или утверждения себя, а также показывают истории противопоставления индивидуумов обществу. Казалось бы, эти картины отображают частные истории, но, по сути, в них живет весь посткоммунистический мир, причем вне зависимости от того, кто ты - обладатель несметных сокровищ или человек, живущий на краю бедности. И неважно, в какой стране сделан фильм - Китае, Вьетнаме, Кубе или Беларуси, России - его сняли так, чтобы он отзывался в наших душах. Большинство картин - это истории, которые оставляют многоточие, заставляя переосмысливать жизнь. В этом году вся программа "Лістапада" будет говорить о том, что режиссеры озабочены происходящим в мире", - отметил директор программ игрового кино фестиваля.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основные площадки форума в этом году кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. В фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран.

"Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С прошлого года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский. Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-