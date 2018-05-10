Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 мая 2018, Чт
+15°C
Малооблачно EUR 2.4056
USD 2.0203
RUB 3.2082
Главное
Александр Лукашенко В Беларуси свято чтят самоотверженность героев Великой Отечественной войны - Лукашенко
Президент
Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси
Общество
РЕПОРТАЖ: День Победы в Верхнем городе: с песнями и в гимнастерках
Регионы
Накануне Дня Победы три автомобиля "Ниссан Джук" от "Евроопт" выиграли мужчины, а ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру – мама в декретном отпуске!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут второй полуфинал "Евровидения-2018"
08:19 Культура
Открытый чемпионат и первенство области по триатлону пройдут в Могилеве
08:14 Спорт
Жидкий шоколад затопил дорогу в Польше
08:07 Калейдоскоп
Более 120 студотрядовцев Витебской области отправятся в третьем трудовом семестре в Россию
08:05 Регионы
БелАЗ в январе-апреле увеличил экспорт на 66,3%
07:56 Экономика
ФОТО: Белорусские силачи соревновались в Силичах в День Победы
07:45 Заголовки новостей
Израиль атаковал в Сирии десятки иранских военных объектов
07:38 В мире
Три человека погибли при пожаре в Щучинском районе
07:34 Происшествия
Католики празднуют Вознесение Господне
07:29 Общество
ФОТО: Салют завершил празднование Дня Победы в Беларуси
07:24 Заголовки новостей
Картина дня: День Победы в Беларуси, 24 медали Всемирной гимназиады и дополнительный рейс "Белавиа" на финал Лиги чемпионов
07:22 Общество
ФОТО: Праздничный концерт "Площадь Победы - 2018" прошел в Минске
07:19 Заголовки новостей
Вторая десятка финалистов "Евровидения-2018" определится в Лиссабоне
07:16 Культура
Disney не исключает возрождение "Мстителей"
00:45 Калейдоскоп
РЕПОРТАЖ: Роботы, паруса и огненная лестница - фишки второго полуфинала "Евровидения-2018"
00:00 Культура
Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси
Вчера 23:10 Регионы
В Москве откроют памятник Марине Цветаевой
Вчера 22:59 Культура
Прокуратура Бельгии назвала причину эвакуации людей с вокзала в Брюсселе
Вчера 22:20 В мире
Праздничный концерт "Площадь Победы - 2018" проходит в Беларуси
Вчера 21:40 Культура
Вертолет упал в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро
Вчера 21:00 В мире
Все новости
Сюжеты
День Победы День Победы
Евровидение-2018 Евровидение-2018
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Ситуация в Сирии Ситуация в Сирии
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Посевная кампания Посевная кампания
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Вторая десятка финалистов "Евровидения-2018" определится в Лиссабоне

Культура 10.05.2018 | 07:16
Евровидение-2018 Новости сюжета Евровидение-2018
Другие сюжеты

10 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Вторая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2018" станет известна сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь не вошла в финал конкурса "Евровидение-2018" по итогам первого полуфинала.

За право взойти на борт (таков девиз конкурса - "Все на борт!") во втором полуфинале будут конкурировать представители 18 стран. На сцене Altice Arena выступят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Украины.

В составе первой десятки финалистов, которую зрители и жюри выбрали 8 мая, - Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2018" покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало трансляции - 22.00.

Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая, и его прямую трансляцию также будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.-0-

﻿
Теги
Евровидение, конкурс
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4056 BYN 2.39 BYN 2.42 BYN
USD
2.0203 BYN 2.01 BYN 2.06 BYN
RUB
3.2082 BYN 3.15 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
Все видео

Фотоновости

Праздничный концерт "Площадь Победы - 2018" прошел в Минске
Все фото

Инфографика

9 Мая в Минске Празднование Дня Победы в столице: 11.00. Площадь Победы: возложение цветов и венков к монументу Победы. 10.00. Площадка у Дворца спорта: концертная программа, праздничная ярмарка, город мастеров.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: потерять память о Великой Отечественной войне невозможно при любой власти
Беларусь способна себя защитить без милитаризации экономики - Лукашенко
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2018 года
Политика
Игорь Петришенко с ветеранами Великой Отечественной войны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве Белорусские дипломаты за рубежом приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы
Белорусский дипломат возложил венок к монументу советским добровольцам в Испании
Кобяков поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства России
Экономика
Фото из архива ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году
БелАЗ в январе-апреле увеличил экспорт на 66,3%
Правительство предложило CITIC Group завершить проект по производству картона в Добруше
Происшествия
Фото МГУ МЧС Авария с участием трех автомобилей произошла в Минске
Три человека погибли при пожаре в Щучинском районе
Два браконьера из Брестского района застрелили оленя в Беловежской пуще
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси
Католики празднуют Вознесение Господне
Картина дня: День Победы в Беларуси, 24 медали Всемирной гимназиады и дополнительный рейс "Белавиа" на финал Лиги чемпионов
Регионы
РЕПОРТАЖ: 9 Мая - праздник для всех поколений!
Более 120 студотрядовцев Витебской области отправятся в третьем трудовом семестре в Россию
Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси
Спорт
Сборная Беларуси завоевала 24 медали на Всемирной летней гимназиаде в Марокко
Открытый чемпионат и первенство области по триатлону пройдут в Могилеве
Хоккеисты сборной Беларуси потерпели поражение от Швейцарии на чемпионате мира
Технологии
Microsoft будет развивать технологии в помощь людям с инвалидностью
Авторизация на форумах минимизирует ответственность владельцев ресурсов за содержание комментариев
Победителей конкурса стартапов наградят на "ТИБО-2018"
В мире
Фото ТАСС Военный парад в честь 73-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве
Израиль атаковал в Сирии десятки иранских военных объектов
Прокуратура Бельгии назвала причину эвакуации людей с вокзала в Брюсселе
Калейдоскоп
Актер из "Игры престолов" стал самым сильным человеком в мире
Жидкий шоколад затопил дорогу в Польше
Disney не исключает возрождение "Мстителей"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия