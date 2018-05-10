Вторая десятка финалистов "Евровидения-2018" определится в Лиссабоне

10 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Вторая десятка финалистов международного конкурса песни "Евровидение-2018" станет известна сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь не вошла в финал конкурса "Евровидение-2018" по итогам первого полуфинала.

За право взойти на борт (таков девиз конкурса - "Все на борт!") во втором полуфинале будут конкурировать представители 18 стран. На сцене Altice Arena выступят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Украины.

В составе первой десятки финалистов, которую зрители и жюри выбрали 8 мая, - Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия.

Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2018" покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало трансляции - 22.00.

Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая, и его прямую трансляцию также будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.-0-