Второй этап реализации билетов на "Славянский базар" начинается 23 марта

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Второй этап реализации билетов на "Славянский базар в Витебске" начинается 23 марта, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.
На втором этапе продаж станут доступны билеты на все проекты в Летнем амфитеатре - как объявленные ранее, так и новые. В фестивальной программе появились концерты Зары, Кубанского казачьего хора и "Ночи юмора". В рамках традиционного концерта "Союзное государство приглашает..." состоится творческий вечер оркестра "Фонограф-симфо-джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных артистов, победителей телевизионных проектов и международных фестивалей. В продажу поступят билеты на концерты "Шансон ТВ - все звезды" и "Ритмы лета".
В первые три дня, как и на первом этапе, билеты можно будет приобрести только в кассах Витебска. С 26 марта они будут доступны также на сайтах и в кассах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-
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