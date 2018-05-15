Второй пресс-центр впервые будет работать на "Славянском базаре-2018"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный пресс-центр возле Летнего амфитеатра в Витебске откроет новые возможности для общения журналистов с артистами. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году, как и в позапрошлом, мы старались ограничивать массовый доступ в закулисье главной концертной площадки. В этом году составим список журналистов, которым предоставим такой пропуск. Количество людей в нем будет ограничено, - рассказал Александр Сидоренко. - Кроме того, в зоне Летнего амфитеатра будет обеспечена работа мобильного пресс-центра. И там можно будет пообщаться с отдельными звездами эстрады, которые сами захотят встретиться с журналистами. Постараемся обеспечить максимально комфортные условия".

Основной пресс-центр, расположенный в дирекции фестиваля, будет работать в привычном формате пресс-конференций и "звездных часов". Мобильный пресс-центр в составе отдельной команды организует работу в экспрес-режиме. Если у артиста есть возможность пообщаться с прессой в течение, например, 20 минут сразу после репетиции или выступления на главной концертной площадке - интервью или брифинг будут проведены в шаговой доступности от амфитеатра. Подобный мобильный пресс-центр работает на фестивале "Новая волна" и других крупных форумах.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-