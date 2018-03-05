Выпуски новостей на ОНТ 8 марта будут вести мужчины, а "Наше утро" покажет идеальный женский день

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своеобразный патриархат на ОНТ будет установлен ранним утром 8 марта и продолжится до начала следующих суток. Выпуски программ "Наши новости", "Новости спорта" и "Наше утро" будут вести мужчины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе телеканала.

Создатели программы "Наше утро" не раскрывают всех секретов, намекая лишь на то, что с 7.00 до 9.00 зрители увидят идеальный женский день глазами мужчин. Неофициальный слоган праздничной программы звучит как "Почувствуйте нашу боль, мужчины!". Сильной половине человечества предстоит пойти на кое-какие жертвы. Так, ведущие программы "Наше утро" испытают на себе такие привычные для женщин процедуры, как уход за лицом и депиляция. Одним словом, мужчины хотя бы на пару часов почувствуют, каково это - быть женщиной.

Николай Лёлис

Рассказывать об актуальных событиях праздничного дня будет мужской состав ведущих программ "Наши новости" и "Новости спорта". Радио ОНТ тоже не оставит без сюрпризов милых дам: специальным гостем 8 марта станет группа "Время и стекло".-0-