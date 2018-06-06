Выручка Sotheby's от "русских торгов" превысила $12 млн

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка аукционного дома Sotheby's от проведенных 5 июня торгов во время "русской недели" (представлены предметы русского и советского искусства) превысила $12 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что основная часть выручки Sotheby's была получена от продажи картин - $9,2 млн. При этом самым дорогим лотом стала работа Александра Яковлева "Арлекин". Созданное в 1922 году произведение ушло с молотка за $975 тыс., что более чем в четыре раза превысило изначальную цену картины.

Однако не нашла покупателя работа Казимира Малевича "Тайна искушения" с портретом художника Ивана Клюна на обороте. Акварель, которая оценивалась в $330-465 тыс., была одним из основных лотов.

Продажа предметов декоративно-прикладного искусства принесла Sotheby's около $3 млн.-0-