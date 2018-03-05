Вышел официальный трейлер нового фильма "Мэри Поппинс возвращается"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел трейлер нового фильма про няню-совершенство "Мэри Поппинс возвращается".

Видео было опубликовано на YouTube-канале Disney Movie Trailers и собрало за день свыше 740 тыс. просмотров.

Мировая премьера фильма состоится в декабре 2018 года. В новой ленте, которая является продолжением фильма 1964 года, Мэри Поппинс ждет много приключений. Няне предстоит познакомиться с представителями следующего поколения английской семьи Бэнкс. В центре сюжета - Майкл, который потерял жену и остался с тремя детьми.

Главную роль в фильме исполнила британская актриса и певица Эмили Блант. Также в картине снимались Мерил Стрип, Колин Ферт, Дик Ван Дайк и Джули Уотерс.-0-