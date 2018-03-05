Вышел официальный трейлер нового фильма "Мэри Поппинс возвращается"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел трейлер нового фильма про няню-совершенство "Мэри Поппинс возвращается".
Видео было опубликовано на YouTube-канале Disney Movie Trailers и собрало за день свыше 740 тыс. просмотров.
Мировая премьера фильма состоится в декабре 2018 года. В новой ленте, которая является продолжением фильма 1964 года, Мэри Поппинс ждет много приключений. Няне предстоит познакомиться с представителями следующего поколения английской семьи Бэнкс. В центре сюжета - Майкл, который потерял жену и остался с тремя детьми.
Главную роль в фильме исполнила британская актриса и певица Эмили Блант. Также в картине снимались Мерил Стрип, Колин Ферт, Дик Ван Дайк и Джули Уотерс.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN