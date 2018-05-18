Вышел первый трейлер фильма "Лето" о Викторе Цое

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован первый трейлер фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.

Картина "Лето" повествует о ленинградском лете 1981 года, о событиях юности музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко. При этом в роли Науменко снялся лидер группы "Звери" Рома Зверь, а роль Цоя исполнил корейский актер Тео Ю (Teo Yoo).

Ранее Рома Зверь выпустил клип под названием "Лето", в котором использованы кадры из одноименного фильма.

Премьера фильма состоялась во время Каннского кинофестиваля, в широкий прокат "Лето" выйдет 7 июня нынешнего года.-0-