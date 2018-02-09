Выставка антикварных часов откроется 14 февраля в музее истории белорусской литературы

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка антикварных часов откроется 14 февраля в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Экспозиция "Тайны мгновения" включает антикварные часы Франции, Англии, Германии ХIХ - начала ХХ века из частных коллекций и фондов музея. Экспонаты красноречиво передают эпоху, в которой были созданы. На выставке часы разных типов и размеров: каминные, настенные, напольные, карманные. Мастера создавали предметы потрясающей красоты и сложности, и сегодня зрители восхищаются ими как произведениями искусства.

Посетители выставки также познакомятся с литературой Франции, Англии, Германии, которую читали в те времена. Это сказка "Приключения Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, которая впервые была издана в Англии в 1865 году, произведения Джорджа Байрона в переводе на немецкий язык, произведения одного из выдающихся французских романистов XIX века Виктора Гюго, реалиста Оноре де Бальзака.-0-