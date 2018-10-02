Выставка "Беларусь и Библия" стала самым посещаемым проектом с момента открытия НББ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Беларусь и Библия" стал самым посещаемым с момента открытия Национальной библиотеки Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора НББ Александр Суша.

"Открытие выставки состоялось 20 сентября и с того дня в Национальной библиотеке каждый день аншлаг. Ежедневно Музей книги, где экспонируются раритеты международного значения, возраст которых достигает 5 тыс. лет, посещают около 1 тыс. человек. Это не только организованные группы студентов и школьников, но и большое число самостоятельных экскурсантов. Значительную часть посетителей составляют зарубежные гости", - рассказал Александр Суша.

По его словам, в последние дни ощутимо увеличилось число обладателей читательского билета НББ: посетить выставку в музее читатели могут бесплатно. Александр Суша считает это положительным фактом, ведь многие из записавшихся в библиотеку приходят уже в следующие день-два, чтобы ознакомиться с другими ресурсами библиотеки.

На выставке представили написанные 5-4 тыс. лет тому назад клинописью на глиняных табличках тексты из Ура - родины Авраама; оригинальную рукопись "библии Античности" - "Илиады" Гомера - папирус на греческом языке; уникальные свитки Мертвого моря ("Кумранские рукописи"), которым более 2 тыс. лет и которые хранят самые ранние тексты большинства книг Ветхого Завета; самые древние фрагменты Нового Завета (II-III вв. н.э.); библейские рукописи на древних языках: греческие, латинские, коптские, самаритянские, армянские, индийские, китайские и другие; оригиналы Библий Гутенберга, Лютера и Скорины; первопечатные книги многих народов и стран, первые переводы Библии на национальные языки; древние белорусские библейские рукописи и старопечатные книги; почти все переводы Библии на белорусский язык; оригиналы гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали и других знаменитых художников, сделанные на библейские сюжеты.

Всего экспонируется по 21 октября около 200 изданий Библии разных конфессий на разных языках мира - памятники мирового значения, многие из которых никогда ранее не демонстрировались в странах Центральной и Восточной Европы. Выставка организована Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией "Группа исследования рукописей" (Manuscript Research Group, США). Часть экспонатов представлена из 11 государственных и частных коллекций США, Великобритании, и Израиля.

Посетителей встречают сами кураторы выставочного проекта, исследователи манускриптов из США Скотт Кэрролл, Дэнис Эллен Кэрролл и другие. Они читают лекции, которые востребованы аудиторией. Кроме того, действует большая творческая площадка для детей, где можно научиться писать гусиным пером в "рукописной мастерской", побыть печатником и самому напечатать страницу из Библии Франциска Скорины, собрать пазлы, сфотографироваться в фотозоне "Ковчег Ноя" и прочее. Проводятся отдельные программы для детей на заседаниях "Клуба книжных профессоров" и музейные занятия для школьников. -0-

Фото Оксаны Манчук