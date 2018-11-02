Выставка белорусского художника-аквалериста Геннадия Шутова открылась в Париже

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже открылась выставка произведений белорусского художника-аквалериста Геннадия Шутова, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Выставка проходит в галерее Galeries Du Diamant и продлится до 14 ноября. В числе ее организаторов - посольство Беларуси.

Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Павел Латушко на открытии выставки отметил важность представления белорусского искусства за пределами страны, подчеркнул, что много выходцев из Беларуси в начале ХХ века фактически заложили фундамент одной из самых известных школ современного искусства в мире - Парижской школы. Он также отметил, что в настоящее время белорусские художники становятся все более и более известными французским любителям современной культуры. За 2014-2018 годы при поддержке посольства более 100 современных белорусских художников представили свое творчество во Франции.

Павел Латушко на открытии выставки. Фото Посольства Беларуси во Франции

Геннадий Шутов (1939-2017) - известный белорусский художник-акварелист, заслуженный деятель искусств Беларуси, награжден орденом "Знак Почета", лауреат Специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства. Его произведения находятся в коллекциях как Национального художественного музея Беларуси, так и самых крупных и представительных мировых музеев, таких как The Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве.-0-