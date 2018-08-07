Выставка детских работ в Минске представит новое видение архитектурных памятников Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских работ в Национальном историческом музее представит новое видение архитектурных памятников Беларуси. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее, экспозиция состоит из выпускных работ учеников Слуцкой детской художественной школы.

Художественная выставка "Шляхамі стагоддзяў", посвященная Году малой родины, откроется 9 августа. В экспозицию включены работы, на которых запечатлены архитектурные памятники Беларуси: усадьбы, дворцы, церкви и др. Источником вдохновения для молодых авторов стали фотоматериалы авторского проекта белорусского художника и дизайнера Владимира Цвирко.

Открывать для себя новые места необъятной родины для художника-дизайнера и реставратора Владимира Цвирко - одно из любимых занятий. Он объездил практически всю Беларусь, сфотографировал почти все исторические памятники и понял, что их обязательно должны увидеть не только белорусы, но и зарубежные гости. К примеру, деревня Смоляны в Витебской области, что представляет собой "музей" живописных руин Смолянского замка, костела Девы Марии, церкви Святого Алексия.

Каждый из учеников Слуцкой детской художественной школы выбрал для себя отдельный исторический объект и "возродил" его на холсте. В результате получилась богатая коллекция интересных произведений, где каждый автор проявил свое индивидуальное видение, творческий подход и техническое мастерство.

Выставка убеждает, что Беларусь - удивительная страна с множеством архитектурных памятников, которые часто даже в заброшенном состоянии сохраняют свою красоту и величие.

С экспозицией можно познакомиться до 17 августа.-0-