Выставка детских работ в Минске представит новое видение архитектурных памятников Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских работ в Национальном историческом музее представит новое видение архитектурных памятников Беларуси. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее, экспозиция состоит из выпускных работ учеников Слуцкой детской художественной школы.
Художественная выставка "Шляхамі стагоддзяў", посвященная Году малой родины, откроется 9 августа. В экспозицию включены работы, на которых запечатлены архитектурные памятники Беларуси: усадьбы, дворцы, церкви и др. Источником вдохновения для молодых авторов стали фотоматериалы авторского проекта белорусского художника и дизайнера Владимира Цвирко.
Открывать для себя новые места необъятной родины для художника-дизайнера и реставратора Владимира Цвирко - одно из любимых занятий. Он объездил практически всю Беларусь, сфотографировал почти все исторические памятники и понял, что их обязательно должны увидеть не только белорусы, но и зарубежные гости. К примеру, деревня Смоляны в Витебской области, что представляет собой "музей" живописных руин Смолянского замка, костела Девы Марии, церкви Святого Алексия.
Каждый из учеников Слуцкой детской художественной школы выбрал для себя отдельный исторический объект и "возродил" его на холсте. В результате получилась богатая коллекция интересных произведений, где каждый автор проявил свое индивидуальное видение, творческий подход и техническое мастерство.
Выставка убеждает, что Беларусь - удивительная страна с множеством архитектурных памятников, которые часто даже в заброшенном состоянии сохраняют свою красоту и величие.
С экспозицией можно познакомиться до 17 августа.-0-
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