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Выставка детских рисунков международного благотворительного проекта открылась в Витебске

Культура 26.10.2018 | 20:02
Белорусский театр кукол "Лялька". Фото "Витебский курьер"
Белорусский театр кукол "Лялька". Фото "Витебский курьер"

26 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка детских рисунков международного благотворительного проекта "Дети приветствуют детей" открылась в Белорусском театре кукол "Лялька" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция включает 37 работ детей-сирот, детей с инвалидностью, из многодетных и опекунских семей и других ребят в возрасте с 9 до 13 лет. Участниками проекта стали воспитанники вспомогательной школы №26 Витебска, детского дома и областного дворца детей и молодежи, которые с 23 по 26 октября работали вместе с немецким художником Маттиасом Юрке. Он много лет проводит мастер-классы и помогает делать первые шаги в рисовании детям в Германии, Польше, Румынии, Израиле, Украине, Молдове. По традиции несколько произведений гость забирает с собой в Германию, чтобы в дальнейшем представить на выставках.

"Искусство стирает границы между детьми разных стран, помогает им наладить общение. Для меня все дети одинаковые и все как один художники", - отметил Маттиас Юрке.

Он добавил, что давно мечтал приехать на родину Марка Шагала и ему очень понравился Витебск. Художник планирует в следующем году вновь посетить город над Двиной, но уже на более продолжительный период и поработать с детьми постарше.

Выставка будет работать до 9 ноября.

Благотворительный проект "Дети приветствуют детей" стартовал в Беларуси в 2012 году по приглашению Белорусского детского фонда. Его основная идея - творческое развитие детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, общение ребят и взрослых через творчество. Реализует проект руководитель международной ассоциации художников Atelier of art немецкий публицист и волонтер Маттиас Юрке. Он проводит мастер-классы, обучает технике работы с акриловыми красками по дереву, с мягким камнем. За шесть лет проекта около 200 детей-сирот, детей с ограниченными возможностями из Минска, Бобруйска, Осиповичей, Лиды, Гродно, Витебска и других городов Беларуси приняли участие в мастер-классах Матиаса Юрке и членов международной ассоциации художников Atelier of art. Дети также побывали в Германии, где вместе с немецкими школьниками занимались творчеством, знакомились, общались, учились открывать прекрасное в простых вещах.-0-

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Теги
Витебск, выставка, дети, живопись
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