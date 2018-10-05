Выставка фотографий "Наследие Беларуси" открылась во Дворце Независимости

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий Александра Алексеева и Олега Лукашевича "Наследие Беларуси. Восстановленные архитектурные ценности" открылась во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра культуры Юрия Бондаря, открытие выставки - значимое событие, ведь архитектура всегда являлась мерилом развития нации. Посмотрев на представленные фотографии, зарубежные гости смогут узнать о богатстве белорусской истории.

В экспозиции представлены снимки достопримечательностей со всех регионов Беларуси. Как отметил один из авторов выставки Олег Лукашевич, памятники архитектуры показывают, какой огромный шаг сделала страна за годы своей независимости. "Здесь, на выставке, представлена лишь крупица того, что удалось обновить. В каком состоянии еще 15 лет назад были Мирский замок, Несвижский? А теперь это достояние страны", - сказал он.

Авторы сотрудничали с крупнейшими музеями Беларуси, научным сообществом. "Мы выбирали объекты так, чтобы они были интересны и национальному, и зарубежному зрителю", - пояснил Александр Алексеев.

На выставке зрители также могли ознакомиться с 18-м переизданием книги-альбома Александра Алексеева и Олега Лукашевича "Наследие Беларуси", выпуск которого был начат в 2004 году. Было издано 46500 экземпляров на трех языках: белорусском, русском и английском.

В 2005 году за альбом "Наследие Беларуси" Александр Алексеев и Олег Лукашевич были удостоены премии "За духовное возрождение".-0-

Фото Андрея Покумейко