Выставка фотокорреспондента БЕЛТА открылась в Гомеле

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка ведущего фотокорреспондента БЕЛТА по Гомельской области Сергея Холодилина "Наследие эпох. Patrimonio dell'epoca" открылась в галерее дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Холодилин

Выставка, на которой представлено около 40 фоторабот, отражает жизнь Гомельской области после аварии на ЧАЭС. Это фотоповесть о знаковых событиях, местах и людях, непростых этапах судьбы, которые белорусам удалось преодолеть. Уникальные кадры рассказывают о тех, благодаря кому многим районам региона была подарена новая полноценная жизнь. Значимую помощь местным жителям в борьбе с последствиями аварии оказала и итальянская ассоциация "Помощь детям Парма", с которой юго-восточный регион сотрудничает на протяжении 20 лет. "Итогом этих проектов стало приобретение опыта и новых знаний, знакомство двух народов с историей, культурой и традициями друг друга. В продолжение отношений появилась и данная выставка", - рассказал фотокорреспондент Сергей Холодилин.

Джанкарло Венери

В свою очередь президент итальянской ассоциации "Помощь детям Парма" Джанкарло Венери отметил, что данное сотрудничество хоть и зародилось из-за трагедии, дало очень много плодов. "Трагедия дала начало долгой дружбе, которая длится 20 лет, за этот период реализовано много проектов", - подчеркнул он.

На выставке

Сергей Холодилин родился в Гомеле. После окончания экономического факультета Гомельского госуниверситета учебу продолжил на факультете журналистики БГУ. Начинал свой творческий путь в районной газете "Маяк" Гомельского района, позже работал в областной газете "Гомельская праўда". На протяжении последних 28 лет работает собственным фотокорреспондентом Белорусского телеграфного агентства. За эти годы творческие и профессиональные заслуги журналиста были не раз отмечены высокими наградами. Он является лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства в номинации "Изобразительное искусство" (2005), победителем III Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" в номинации "Лучший фоторепортер" (2007), победителем конкурса журналистских работ Союзного государства "Беларусь - Россия. Шаг в будущее" в номинации "Лучшая фоторабота" (2012). За многолетнюю работу и высокое профессиональное мастерство в 2014 году Сергей Холодилин был награжден медалью Франциска Скорины. Работы автора экспонировались в Германии, Польше, Франции.-0-

Сергей Холодилин и Джанкарло Венери