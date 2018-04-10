10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Гармония в многообразии" объединила работы художников стран СНГ и стала свидетельством развития гуманитарного сотрудничества между странами. Об этом сообщил на открытии выставки в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.

Страны СНГ сотрудничают по различным направлениям, но самые большие успехи достигнуты в гуманитарной сфере. Нынешний год объявлен в Содружестве Годом культуры, и план мероприятий включает около 90 акций. Данная выставка является одним из пунктов плана. Однако не первым - ранее в Исполкоме СНГ начала работать временная экспозиция, посвященная творчеству известного кыргызского мыслителя, дипломата, писателя Чингиза Айтматова.

Как считает председатель Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, выставка "Гармония в многообразии" вызовет большой интерес не только у профессионалов, но и у всех интересующихся искусством. Он также высказал убежденность, что культуре принадлежит важная объединительная роль.

Председательствующий в Совете постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшариф Хакдод передал генеральному директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову картину молодого таджикского художника Асрора Давлата "Чилдухтарон" ("Сорок красавиц").

На выставке представлены работы советских художников и художников стран СНГ 40-х годов ХХ - начала XXI веков из собрания Национального художественного музея. Знакомясь с экспозицией, посетители могут увидеть красоты пейзажей и исторических архитектурных достопримечательностей, самобытные культурные традиции. Стилистическое и жанровое разнообразие представленных произведений раскрывает новые грани окружающей действительности и прекрасно иллюстрирует ценность культурных различий стран СНГ.

В экспозиции - пейзажи белорусских художников, в том числе "Припять" и "Москва-Минск", живописные этюды "Утро в кишлаке", "Узбекский дворик", "Самарканд. Кишлак" Виталия Цвирко. Галерею пейзажей с изображением архитектурных памятников Беларуси и России составили работы Константина Космачева, среди которых "Несвиж. Замок", "Москва. Кремль. Архангельский собор", "Псков. Кремль в полдень". У посетителей есть возможность познакомиться также с работами художников из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, России. Экспозицию дополняет выставка художественных альбомов из фондов Музея истории СНГ Исполкома Содружества, Национального художественного музея и Президентской библиотеки Беларуси.

На вернисаже в дар белорусской стороне передано несколько картин кисти современных таджикских художников.-0-