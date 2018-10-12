Выставка Гавриила Ващенко на тему малой родины открылась в Москве

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка работ народного художника Беларуси Гавриила Ващенко "Ave Радзіма" из фондов гомельской картинной галереи мастера открылась в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Экспозиция включает 30 работ Гавриила Ващенко, созданных художником с 1950 по 2005 год, - живопись, акварель, пастель.

Открывая выставку, старший советник посольства, начальник делового и культурного комплекса Василий Черник отметил особую роль Гавриила Ващенко в формировании и развитии белорусского искусства. Он подчеркнул, что творческие интересы живописца были крайне широки, но всегда затрагивали тему малой родины, его Полесья. "Название выставки точно характеризует творческий путь Гавриила Ващенко", - сказал дипломат.

В вернисаже приняли участие представители творческой интеллигенции Москвы, художники, студенты из Беларуси, обучающиеся в вузах российской столицы, представители государственных организаций и общественных объединений России.-0-