Выставка графических произведений Сальвадора Дали открывается в Гомеле

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сальвадор Дали. Тайнопись" открывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - около 60 оригинальных графических произведений: литографии из серий "Приключения Алисы в Стране Чудес", "Кармен", "Далинианские лошади", "Трилогия любви". Кроме того, вниманию посетителей будут представлены иллюстрации к повести Педро де Аларкона "Треуголка", выполненные в технике ксилографии. Произведения испанского художника из коллекции Арт-центра в Перинных рядах (Санкт-Петербург) привезены в Беларусь впервые.

"Сальвадор Дали - великий мистификатор, мастер, обративший собственную жизнь в легенду, в которой правда неотделима от выдумки, фантазии неотличимы от подлинных воспоминаний, а истинное лицо художника скрыто под маской самоуверенного эксцентрика. Каким же был на самом деле этот безумец и гений Дали? Приоткрыть завесу тайны и провести собственную границу между иллюзией и реальностью смогут посетители выставки", - прокомментировали в картинной галерее.

Каждый зритель, отправившись в путешествие по красочной стране грез, мечтаний и мифов, сможет открыть для себя новые грани творчества знаменитого мастера. И быть может, безудержный Сальвадор Дали, отбросив маскарадную маску, предстанет скромнейшим и очаровательнейшим волшебником, умеющим видеть скрытые связи, истоки и суть вещей.

Познакомиться с творчеством Сальвадора Дали в Гомеле можно будет до 16 июля. -0-