Выставка графики Меера Аксельрода в память о жертвах холокоста откроется в Витебске 25 января

23 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Выставка "Немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода" откроется в Арт-центре Марка Шагала 25 января, сообщили БЕЛТА в музее Марка Шагала в Витебске.

В экспозицию вошли графические работы художника: эскизы и наброски к сериям "Немецкая оккупация" и "Зверства немцев", иллюстрации и рабочие материалы к книгам Нояха Лурье, Ривы Рубиной, Михаила Лева, Лейба Квитко и др. "Мир палачей и жертв, насилие, издевательство, расстрелы, руины, пепелища - мрачные сюжеты с документальной точностью передают трагические переживания военных лет. Большое количество законченных вариантов одного и того же сюжета, выполненных на разной бумаге и в разной технике, демонстрируют бесконечные поиски наибольшей выразительности создающегося образа", - отметили в музее.

Выставка - это совместный проект витебского музея, израильского политолога Ильи Васильева, фонда Александра Печерского и галереи "Веллум" (Москва).

Организаторы отметили, что представленные в Витебске работы Меера Аксельрода экспонируются в Беларуси впервые. Экспозиция открывается накануне Международного дня памяти жертв холокоста, который был утвержден Генеральной ассамблеей ООН и отмечается ежегодно 27 января.

Меер Моисеевич Аксельрод (1902-1970) - советский художник, член общества "Четыре искусства", родился в Молодечно, оставил большое творческое наследие - около шести тысяч живописных и графических произведений. Уникальный цикл "Немецкая оккупация" был создан в годы Великой Отечественной войны.-0-