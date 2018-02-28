Выставка графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" откроется в историческом музее 1 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" откроется в Национальном историческом музее 1 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

На выставке представлены иллюстрации к "Божественной комедии", созданные Сальвадором Дали к празднованию 700-летия Данте Алигьери. В течение пяти с лишним лет гравер Раймон Жаке с ассистентом вручную вырезали до 3,5 тыс. досок. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Первое издание "Божественной комедии" с иллюстрациями Сальвадора Дали увидело свет в 1965 году, произведения именно из этого выпуска представлены в Минске.

В экспозицию вошли 100 оригинальных графических работ из частной итальянской коллекции. Гравюры обладают цветом непревзойденного качества, максимально приближающим графику к живописи. Иллюстрации Дали "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики и лучшими иллюстрациями бессмертной книги Данте. Ценным дополнением является титульный лист "Божественной комедии", на котором в 1965 году Сальвадор Дали оставил автограф и рисунок шариковой ручкой.

Появлению графических работ предшествовала серия акварелей, которую итальянское правительство заказало Дали в 1951 году. Художник работал девять лет и создал по одной иллюстрации к каждой тысяче строк поэта. Верный своей манере, Дали не следует за текстом "Божественной комедии", но в описаниях Ада, Чистилища и Рая его больше всего привлекает фантастическое. Отреагировав в конце 1930-х годов на общий поворот в сторону классики, художник все же сохранил верность сюрреалистической образности.

К выставке подготовлена сопроводительная программа образовательного характера, где специалисты расскажут о наследии Данте, состоятся чтения "Божественной комедии", просмотры фильмов и лекции, посвященные интерпретации книги в других видах искусства, а также личности Сальвадора Дали и процессу создания иллюстраций и другие встречи.-0-