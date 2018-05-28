Выставка и концерт юных талантов пройдут в академии музыки 29 мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка и концерт юных талантов пройдут в Белорусской государственной академии музыки 29 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БГАМ.

С учащимися и студентами - победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи встретится заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Во время торжественного мероприятия состоится церемония награждения лауреатов фондов за 2017 год, выставка интеллектуальных и творческих достижений и концерт.

В церемонии награждения примут участие Василий Жарко, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Почетные гости - ныне действующие председатели специальных фондов Екатерина Дулова и Олег Руммо, председатели, возглавлявшие советы фондов в разные годы, лауреаты фондов, состоявшиеся в профессии, педагоги, внесшие особый вклад в развитие талантливой и одаренной молодежи.

На выставке будут представлены работы преподавателей и студентов Белорусской государственной академии искусств, Белорусского госуниверситета культуры и искусств и Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова. Авторы - лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи Анна Кононова, Антон Вырво, Карина Шайтор, Анастасия Чечуро, Федор Шурмелев, Христина Высоцкая, Ирина Баньковская, Мария Разумович, Алина Швайбович, Лия Гончарук и др. Учащаяся молодежь представит в экспозиции свои достижения в области научно-технического творчества.

В концерте примут участие юные таланты, яркие представители нового поколения белорусской культуры Анастасия Рябцевич, Владислав Хандогий, Полина Бадеева, Дарья и Анастасия Лукашенко, Егор Шаранков, Мария Магильная, студенты кафедры хореографии Белорусского университета культуры и искусств, ансамбль солистов Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки под руководством Владимира Перлина и др.-0-