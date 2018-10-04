Выставка интуитивной живописи открывается в Гомеле

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка интуитивной живописи "Космос сердца" дизайнера Светланы Колосковой-Чаплинской откроется сегодня в Центральной городской библиотеке имени А. Герцена в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На вернисаже будет представлено около 20 работ, выполненных акрилом и маслом в технике интуитивной живописи.

"В последние десятилетия абстрактная или интуитивная живопись становится все более популярной. Ее рассматривают как разновидность арт-терапии. К тому же это доступное средство самовыражения как для начинающих, так и для продвинутых художников", - рассказали в Центральной городской библиотеке имени А. Герцена. - Этот метод спонтанного творческого самовыражения не предполагает никаких правил и канонов. Главное для рисующего - довериться самому себе, своим ощущениям и собственному внутреннему миру".

Картины, созданные интуицией Светланы Колосковой-Чаплинской, наполнены яркими образами. Они дают свободу фантазии не только мастера, но и зрителя. "Тонкая, эмоциональная живопись способна рассказать о путешествиях души, о связях между временами и эпохами, о воплощении чувства в различных формах и пространствах", - подчеркнули в учреждении.

На счету художницы выставки во многих странах, ее картины находятся в частных коллекциях практически по всему миру.

Открытие выставки в Гомеле состоится в 16.00. Увидеть экспозицию можно будет до 4 ноября. Вход свободный.-0-