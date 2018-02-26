Выставка израильских работ на пляжных ракетках открылась в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка израильских художественных работ, выполненных в разной технике на пляжных теннисных ракетках, открылась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Куратор проекта – известный израильский искусствовед Яффа Меир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, работы отображают красоту природы и культуру. Дипломат обратил внимание, что израильские художники разных творческих направлений, получив для работы столь необычный материал, как пара деревянных пляжных ракеток, подошли к решению задачи очень творчески.

В свою очередь куратор этого проекта, известный израильский искусствовед, а также один из авторов представленных работ Яффа Меир рассказала, что идея создать такую выставку возникла шесть лет назад. Впервые экспозиция была представлена в Берлине, а презентация в Минске - 12-я по счету. Художники, использовав одинаковый исходный материал, каждый по-своему выразил чувства и эмоции.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам

Всего на экспозиции в галерее "Университет культуры" представлено около 90 работ 79 израильских художников.

Основным организатором выставки стал Израильский культурный центр при посольстве Израиля в Минске.-0-

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