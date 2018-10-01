Выставка японской и европейской гравюры в Художественном музее рассказывает о стране Ямато

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка японской и европейской гравюры в Национальном художественном музее Беларуси рассказывает о стране Ямато - историческом государственном образовании в Японии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Экспозиция "Страна Ямато в японской и европейской гравюре XVII-XIX вв." из частного собрания коллекционера Виктора Лукьянова разделена на два раздела. В первом - около 20 традиционных японских гравюр второй половины XIX века, отражающих жанровое и стилевое разнообразие искусства укиё-э; во втором - произведения европейских мастеров, их видение и восприятие экзотической восточной культуры.

Укиё-э (буквально - "образы быстротекущего мира") - направление в японской живописи и графике эпохи Эдо (1615-1868). Отличается демократизмом сюжетов, отразивших картины повседневной жизни городского сословия. Самая молодая из школ классического японского искусства укиё-э сохранила все своеобразие присущих ему черт: философскую созерцательность и эмоциональную полноту любования красотой бренного мира.

На выставке представлены гравюры конца эпохи Эдо (1603-1868) и начала эпохи Мэйдзи (1868-1912) - исторического периода кардинальных реформ и перемен. Традиционные жанры укиё-э - бидзин-га (картинки с красавицами) представлены гравюрами Мосаи Нагашима, Мидзуно Тошиката, Тоёхара Кунитика, муся-э (картинки с воинами) - Ватанабе Нобуказу, пейзаж - Андо Хиросигэ, сцены из спектаклей театра Кабуки - Тоёхара Кунитика.

Планируется, что выставка будет работать до конца октября. Организаторы надеются, что коллекция доставит истинное наслаждение всем ценителям японской живописи, воплощающей своеобразие художественной традиции и составляющей национальную гордость Японии.

Ранее, 21 сентября, в Национальном художественном музее Беларуси была открыта выставка "Фотообразы и материалы: японская гравюра 1970-х годов". В нее включены работы 14 художников, оказавших существенное влияние на развитие искусства гравюры в современном искусстве Японии. 1970-е заслуженно называют золотым веком японской графики на современном этапе. Выставка проходит при поддержке посольства Японии в Беларуси и Японского фонда, приурочена к проведению ежегодного фестиваля "Японская осень - 2018 в Беларуси".-0-