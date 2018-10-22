Выставка к 100-летию ВЛКСМ откроется 25 октября в Национальном художественном музее

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Юность комсомольская", приуроченная к 100-летию ВЛКСМ, откроется в Национальном художественном музее Беларуси 25 октября, сообщили БЕЛТА в музее.

В экспозицию войдут более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, созданных в период с 1920-х по 1980-е годы. "Коллекция Национального художественного музея позволяет показать комсомольское движение исторически и тематически разнопланово - от начала до последнего десятилетия и в разных аспектах деятельности. В частности, в художественных работах будут представлены эпизоды гражданской войны, ликвидации безграмотности, события и герои военных лет, участие молодежи в послевоенном и дальнейшем строительстве и производстве. Также нашли отражение в искусстве темы учебы комсомольцев, отдыха, спорта, службы в армии", - рассказали в музее.

Выставка будет экспонироваться по 24 ноября.-0-