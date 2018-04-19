Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси открылась в НББ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "З тых даўніх дзён да сённяшняга часу" к 85-летнему юбилею Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь открылась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

О самых значительных вехах в истории белорусского Большого с момента его рождения в 1933 году и открытия собственного здания на Троицкой горе в 1939 году живописно рассказывают 70 афиш.

В 1933 году, 25 мая, на сцене Городского театра (теперь - Купаловского) давали "Кармен" Жоржа Бизе, а 10 марта 1939 года Театр оперы и балета открывали премьерой белорусской оперы Евгения Тикоцкого "Мiхась Падгорны". Афишу этого спектакля, как и афишу первого национального балета "Соловей" Михаила Крошнера, посетители смогут увидеть в экспозиции.

Выставка отображает трагические страницы с рассказом о Великой Отечественной войне, а также события новейшей истории Большого театра Беларуси - Молодежный форум оперного искусства стран СНГ, Балтии, Грузии; международный конкурс певцов, исполнителей итальянской оперы Competizione dell'opera; Минский международный Рождественский оперный форум.

Посетители смогут увидеть афиши времен Советского Союза, афиши из городов и стран, в которых Большой театр Беларуси побывал на гастролях, уникальные афиши XIX века и музыкальные партитуры. Отдельная страница посвящена театральному журналу "Партер".

На открытии выставки гости смогли насладиться голосами великолепных солистов Большого театра, услышать и увидеть архивные записи с участием оперных звезд прошлого и настоящего.

Экспозиция будет представлена вниманию зрителей до 20 июня.-0-