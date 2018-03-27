Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси открывается в галерее Дворца Республики

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В художественной галерее "Университет культуры" Дворца Республики сегодня состоится торжественная церемония открытия выставки "ТЕАТР. INSIGHT", посвященной 85-летию Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Всемирному дню театра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Вернисаж пройдет в закрытом формате, а с 28 марта до 10 апреля выставка будет открыта для всех желающих. Вход на нее свободный.

Экспонаты выставки соединят прошлое, настоящее и будущее. Главное действующее лицо проекта - театр. Здесь можно будет увидеть серию эскизов и костюмов к операм "Аида" и "Набукко" Джузеппе Верди, балетам "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюль-оглы и "Сонеты" на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воана-Уильямса.

В отдельном зале будут представлены спектакли Большого театра Беларуси, которые были удостоены высоких государственных наград: оперы "Седая легенда" Дмитрия Смольского и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, балет "Витовт" Вячеслава Кузнецова.

Авторы балета белорусского композитора Вячеслава Кузнецова "Анастасия", премьера которого состоится в следующем сезоне, приоткроют завесу тайны - посетители выставки увидят, как воплощается либретто в работе театральных художников.

Часть экспозиции будет посвящена детскому репертуару. Юные зрители смогут ознакомиться с костюмами, бутафорией и красочными афишами к спектаклям "Винни-Пух" и "Айболит", "Волшебная музыка" и "Терем-Теремок", "Чиполлино".-0-