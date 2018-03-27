Выставка к 85-летию Большого театра Беларуси знакомит с его новейшей историей

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка к 85-летию академического Большого театра оперы и балета Беларуси знакомит с его новейшей историей. Об этом сообщил сегодня на открытии выставки в галерее "Университет культуры" генеральный директор театра Владимир Гридюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Гридюшко, в экспозицию "Театр. Inside" включены эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральная бутафория и фотографии, которые представляют новейшую историю Большого театра Беларуси. Театра, который является визитной карточкой страны.

Познакомиться с выставкой с 28 марта до 10 апреля смогут все желающие, вход на выставку свободный. После завершения выставки в галерее "Университет культуры" экспонаты переедут в Национальную библиотеку Беларуси, а позже она будет представлена в самом Большом театре, рассказал Владимир Гридюшко.

Экспонируется серия эскизов и костюмов к операм "Аида" и "Набукко" Джузеппе Верди, балетам "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюль оглы и "Сонеты" на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воана-Уильямса. В отдельном зале представлена яркая визуальная информация о спектаклях Большого театра Беларуси, которые были удостоены высоких государственных наград: оперы "Седая легенда" Дмитрия Смольского и "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, балеты "Витовт" Вячеслава Кузнецова и "Маленький принц" Евгения Глебова.

Авторы нового балета белорусского композитора Вячеслава Кузнецова "Анастасия", премьера которого состоится в следующем сезоне, приоткрыли завесу тайны - посетители выставки увидят эскизы костюмов к этому спектаклю.

Работа с детьми - будущим поколением театральных зрителей - важнейшая часть деятельности белорусского Большого театра. Поэтому отдельный зал галереи посвящен детскому репертуару, маленькие зрители смогут увидеть костюмы, бутафорию и красочные афиши к спектаклям "Винни-Пух" и "Айболит", "Волшебная музыка", "Терем-Теремок" и т.д.

Выставка "Театр. Inside" организована Большим театром Беларуси и галереей "Университет культуры".-0-