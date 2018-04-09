Выставка к 85-летию Большого театра с 19 апреля будет экспонироваться в Национальной библиотеке

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "З тых даўніх дзён да сёняшняга часу" к 85-летию белорусского Большого театра с 19 апреля будет экспонироваться в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

В экспозиции - 70 афиш, которые расскажут об истории белорусского Большого с момента его рождения 25 мая 1933 года до современности. Благодаря уникальным афишам можно пролистать страницы истории Большого театра - от Высшего оперного класса в Белорусском музыкальном техникуме (1928) до Белорусской студии оперы и балета (1930) и, наконец, самого открытия театра (1933), пусть и не в собственном здании. Театр на Троицкой горе открывался в 1939 году - премьерой белорусской оперы Евгения Тикоцкого "Міхась Падгорны". Зрители увидят и эту афишу, и афишу первого национального балета "Соловей" Михаила Крошнера. Нельзя пройти мимо страниц, рассказывающих о Великой Отечественной войне. В те годы многие артисты ушли на фронт. Остальные же были эвакуированы в города Горький и Ковров, где продолжали выступать на подмостках местных театров и выезжать с концертами на передовую. Гости экспозиции увидят афиши времен Советского Союза с именами, которые составляют гордость и славу белорусской оперы и балета, а также афиши из городов и стран, в которых Большой театр Беларуси побывал на гастролях, и это практически весь мир.

Выставка расскажет и о новейшей истории Большого театра Беларуси: Молодежный форум оперного искусства стран СНГ, Балтии и Грузии и Международный конкурс певцов, исполнителей итальянской оперы Competizione dell'opera, Минский международный Рождественский оперный форум и Минский международный Рождественский конкурс вокалистов, Балетное лето в Большом и Вечера Большого театра в замке Радзивиллов, афиши спектаклей, получившие театральные премии и высокие государственные награды. Нельзя будет пройти и мимо ярких, красочных афиш, посвященных детскому репертуару Большого.

Театр подготовил сюрприз: на выставке можно будет увидеть афиши XIX столетия. Как они связаны с современным Большим театром, можно узнать на открытии экспозиции.-0-