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Выставка керамики "Здесь Родины моей начало…" открывается 8 августа в Минске

Культура 05.08.2018 | 13:31
Фото художественной галереи "Университет культуры"
Фото художественной галереи "Университет культуры"
Год малой родины Новости темы Год малой родины
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка керамики к 55-летию города Жодино, а также посвященная Году малой родины, открывается 8 августа в Минске в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА в галерее.

Экспозиция Николая Шишлова "Здесь Родины моей начало…" представит скульптуры из керамики, графику, живопись и многое другое.

Керамика Николая Шишлова - основная область творчества мастера. По оценкам специалистов, его работы - яркая страница в истории белорусской керамики. Они показывают, что их тематика может быть многообразной: от проблем экологии до спортивных баталий. Николай Шишлов - художник широкого профиля: график, живописец, керамист, автор мелких карикатур, тонких проникновенных рисунков и акварельных пейзажей, колоритных живописных полотен и монументальных керамических композиций. Его произведения - светлые, яркие, жизнеутверждающие - несут в себе большой эстетический заряд.

Главная тематика творчества художника - Беларусь, красота ее природы, пейзажи родного города Жодино, хорошо знакомые ему с детства. В работах отражается тема родины, прослеживается народный дух, а также глубокие знания художника в области фольклора, лиризм и эмоциональность. Отличительная особенность почерка мастера - сочетание простоты и оригинальности, мотивы традиционного декоративно-прикладного искусства переплетаются с идеями современности.

Николай Шишлов родился в 1947 году в г. Жодино. Закончил художественно-графический факультет Витебского педагогического университета, а также отделение художественной керамики нынешней Академии искусств. Мастер принял участие в более 50 республиканских и международных художественных выставках. Сегодня имя художника широко известно не только белорусскому зрителю, но и далеко за пределами республики - его работы находятся в частных коллекциях Германии, Нидерландов, США, Израиля, ЮАР, Франции и других стран.-0-

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