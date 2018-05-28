Выставка костюма и народных промыслов Вьетнама откроется 13 июня в Историческом музее Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка костюма и народных промыслов Вьетнама откроется 13 июня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Экспозиция станет одним из мероприятий Дней культуры Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси, отметили в учреждении.

На выставке "Национальный костюм и народные промыслы Вьетнама" будет представлена коллекция традиционных лакокрасочных изделий, изделия из бамбука и ротанга, знаменитая керамика из деревни Батчанга, известная с XV века. Особый раздел составят 20 костюмов этнических групп Вьетнама, среди которых традиционное платье аозай. Разные регионы страны представлены коллекцией кукол в этнических костюмах, а также многими другими изделиями из шелка и парчи.

Выставка предоставляет возможность лучше понять и полюбить традиционную культуру Вьетнама, создаваемую талантливыми мастерами этой страны.

Народные промыслы Вьетнама имеют давние традиции. Они связаны с местами проживания людей - деревнями и даже отдельными улицами - и проявляются в их изделиях, безупречных по исполнению. В деревнях проживают талантливые художники и мастера, которые сохраняют свою культурную самобытность - квинтэссенцию ремесла и искусства. Именно поэтому каждое произведение отличается собственной идентичностью, содержит неповторимые эмоции. Работы мастеров далеко известны за пределами Вьетнама и приобрели популярность как в странах Юго-Восточной Азии, так и в других уголках планеты, интегрируясь в мировую культуру.-0-