Выставка кукол ручной работы - героев современных книг пройдет в Минске

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка кукол ручной работы - героев современных книг "Улыбчивые Чуда" пройдет в Минске в дни работы фестиваля "Город и книги". Сегодня объявлен прием заявок на выставку, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор выставки Юлия Кучинская.

Проект "Улыбчивые Чуда" - это художественная "экранизация" современных книг руками белорусских hand-made мастеров. Организаторы уличного фестиваля "Город и книги" составляют список лучших современных книг, героев которых хотели бы видеть, и размещают его на сайте фестиваля. Мастера могут выбрать ту книгу, которая им интересна. Выставка придерживается принципа "одна книга - одна работа". По книгам, уже выбранным другими мастерами, заявки не принимаются. Однако мастер может предложить книгу, которой нет в списке, на рассмотрение организаторам проекта.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться. "Наш проект "Улыбчивые Чуда" задуман как акция по привлечению внимания к качественной современной литературе. Четыре года подряд вместе с мастерами мы открываем посетителям выставки яркие имена новой литературы. Выставка "Улыбчивые Чуда" уже стала ярким и ожидаемым городским событием", - рассказала куратор.

Все работы будут представлены на фестивале "Город и книги", который пройдет 18-19 мая. Участие в выставке - бесплатное, вход - свободный.

После выставки фотографии работ с описанием и контактами мастеров будут размещены на сайте фестиваля в галерее "Улыбчивых Чуд". Там же можно увидеть книжных героев прошлых лет. Со списком книг, условиями участия и галереей работ можно ознакомиться на сайте фестиваля "Город и книги".

"Город и книги" - это особое событие, организованное силами волонтеров, влюбленных в книги. Три года он активно набирал обороты, прирастал новыми проектами и посетителями. За это время прошло более 300 книжных и литературных мероприятий, которые посетили более 16 тыс. человек.

Организаторами книжного фестиваля являются Научная библиотека БНТУ (при поддержке БРСМ БНТУ), Белорусская библиотечная ассоциация, проект "ЗаЧтение".-0-