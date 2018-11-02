Выставка латвийского мастера "Янис Струпулис. 100 медалей" откроется 5 ноября в Витебске

2 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка латвийского мастера "Янис Струпулис. 100 медалей" откроется 5 ноября в Музее истории частного коллекционирования в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены около 100 медалей, созданных с 1976 по 2016 годы. Янис Струпулис создал белорусскую серию произведений, в которую вошли медали с изображениями Ф. Скорины, С. Полоцкого, С. Будного, В. Тяпинского, М. Смотрицкого и других видных белорусских деятелей культуры и науки. Несколько работ в прошлом году мастер из Латвии передал в дар Витебскому областному краеведческому музею.

"На протяжении лет творческие приоритеты мастера менялись, но неизменным осталось мастерство и изысканность, лаконичность пластической моделировки. Размышляя о манере Яниса Струпулиса в медальерном искусстве, можно говорить и о своеобразной авторской режиссуре композиции, интеллектуализме образов", - отметили в музее.

Организаторами выставки выступили Музей истории частного коллекционирования, Консульство Латвии в Витебске и Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова.

Янис Струпулис - известный латвийский скульптор, медальер и графический дизайнер. В 1973 году окончил скульптурное отделение Латвийской академии искусств, работал сценическим дизайнером на телевидении, художником по оформлению интерьеров в Рижских мастерских декоративного искусства. Диапазон его работ широк: от медалей в честь видных мировых деятелей науки, культуры и искусства, до работ с изображениями знаковых событий, государственного герба и городов Латвии, а также разработки дизайна современных монет родной страны. Янис Струпулис лауреат различных международных наград, член Международной федерации медальерного искусства (FIDEM). Всего создал более 750 медалей. Произведения художника находятся в 60 музеях 18 стран мира.-0-