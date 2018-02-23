Выставка "МотоВелоМинск. Двухколесная история" предложит посетителям ретро-экспонаты и интерактив

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Археологическом музее "Верхний город" начала работу выставка "МотоВелоМинск. Двухколесная история", организованная совместно с ООО "Мотовелозавод", сообщили БЕЛТА в музее.

С началом двухколесной истории Минска, которая насчитывает более 100 лет, можно познакомиться, изучая фотоматериалы о минском велотреке, рекламы веломагазинов и мастерских. В 1930-е годы велосипед прочно вошел в жизнь горожан, но производство этого вида транспорта началось в столице только в 1947 году. В экспозиции представлены модели велосипедов Минского мотоциклетно-велосипедного завода, которые выпускались с 1949 по 1990-е годы: легендарные В-16 и В-114, известные "Аисты". Дополняют модельный ряд велосипеды британской марки B.S.A. и "Ласточка" Рижского завода.

Ведущее место в экспозиции по праву занимают мотоциклы отечественного производства М1А, М-105, М-3.221 и другие модели, которые наверняка вызовут чувство ностальгии у ценителей такой техники. Среди уникальных экспонатов - первый минский мотоцикл М1А и мотоцикл М-101, единственная модель минского мотовелозавода с объемом двигателя 250 куб.см, экспериментальная модель М-106. Также посетители смогут увидеть мотоциклы ИЖ-49, MZ ES Trophy.

Самым маленьким в музее предложат не только посмотреть экспонаты, но и сыграть в тематические игры, покататься на велодорожках с соблюдением правил дорожного движения. Контролирует детский велотрафик сотрудник ГИБДД в форме образца 1931 года. Для аудитории постарше выделен более серьезный транспорт - мотоцикл М-101 1961 года, расположенный в фотозоне музея.

Посетители выставки могут принять участие в фотоконкурсе в двух номинациях: "Я на выставке "МотоВелоМинск. Двухколесная история" и "Минск двухколесный: прошлое и настоящее". Снимки, сделанные на выставке, и фотографии разных лет, на которых минчане запечатлены на их двухколесном транспорте, можно принести в музей или прислать на электронную почту музея muzejminska@gmail.com с указанием номинации. Оригинальные кадры попадут в зону фотосушки выставки "МотоВелоМинск. Двухколесная история", а самые интересные получат специальные призы.-0-