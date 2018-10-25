Выставка памяти известного графика Евгения Кулика откроется 30 октября в Минске

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики известного белорусского художника и общественного деятеля Евгения Кулика "Душой верен Беларуси", посвященная 80-летию со дня его рождения, откроется 30 октября в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

В экспозиции памяти художника будет представлено около 80 работ, выполненных в различных техниках графики. Евгений Кулик создавал их с 1956 по 2001 год и охватил множество исторических тем и сюжетов. "На выставке будут представлены сделанные с натуры проникновенные пейзажные зарисовки церквей, курганов, мельниц. Особое место отведено рисункам-реконструкциям всех важнейших белорусских замков и образов белорусских князей-воинов Всеслава Чародея и Давыда Городенского, просветителей Евфросинии Полоцкой и Кирилла Туровского. Продемонстрируем также и книжную графику художника - иллюстрации к "Слову о полку Игореве" и поэме Николая Гусовского "Песня о зубре". Многие картины выставим впервые, например, четыре крупные реконструкции замков, реконструированный портрет повстанцев 1863 года, ранние наброски портретов родителей, который он сделал еще будучи студентом, автопортрет. Весь жизненный путь художника мы покажем через его работы", - рассказал куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства музея Юрий Пискун.

Выставка будет работать до 2 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.

Евгений Кулик (1937-2002) - известный белорусский художник, общественный и культурный деятель, мастер книжного искусства, станковой графики, рисунка и живописи. После учебы в Минском художественном училище имени А.К. Глебова и Белорусском театрально-художественном институте (нынешней БГАИ) работал художественным редактором в журнале "Бярозка", занимал пост председателя комиссии Белорусского союза художников по народному искусству. Работал в жанрах исторического портрета, эпического, исторического и ландшафтного пейзажа, реконструкции замковой архитектуры Беларуси и других памятников истории и культуры. В 1981 году за оформление поэмы Николая Гусовского "Песня про зубра" отмечен дипломом и медалью имени Франциска Скорины. Награжден многочисленными дипломами отечественных и зарубежных конкурсов книжной графики. Произведения Евгения Кулика хранятся в музейных собраниях Беларуси.-0-