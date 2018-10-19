Выставка "По ту сторону жизни: немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода" пройдет в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Дней памяти, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, 23 октября в 16.00 в Национальном историческом музее Беларуси состоится открытие выставки "По ту сторону жизни: немецкая оккупация в графике Меера Аксельрода", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы выставки.

Экспозиция является совместным проектом Национального исторического музея, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, Фонда Александра Печерского, галереи "Веллум", "Натив" - Израильского культурного центра при посольстве в Беларуси.

Меер Моисеевич Аксельрод родился в 1902 году в Молодечно. В 1921 году после участия в большой художественной выставке в Минске получил от Наркомпроса БССР направление на учебу в Москву. Работы молодого художника понравились профессорам Штеренбергу, Фаворскому, Павлинову, и Аксельрод был сразу принят на графический факультет ВХУТЕМАСа.

В 1926 году он стал членом общества "Четыре искусства", активно участвовал в выставках. В начале войны в 1941 году остался в Москве, отказавшись от эвакуации и пытаясь узнать о судьбе арестованного брата - поэта Зелика Аксельрода. Был мобилизован в армию, но вскоре отозван Сергеем Эйзенштейном для работы в съемочной группе фильма "Иван Грозный" в Алматы, где работал до 1944 года и помогал еврейским беженцам из Польши. Умер 10 января 1970 года в Москве.

На выставке представлены графические работы художника, объединенные общей темой "Немецкая оккупация": эскизы и наброски к сериям "Немецкая оккупация" ("Зверства немцев"), "Гетто", а также иллюстрации к книгам о Великой Отечественной войне и рабочие материалы. Выставку дополняют две работы на тему Холокоста другого советского художника, уроженца Беларуси, Абрама Моносзона. Представленные работы экспонируются в Минске впервые.

Выставку можно посетить по 12 ноября.-0-