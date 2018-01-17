Выставка портретов Радзивиллов из коллекции НХМ планируется в Варшаве в 2018 году

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку портретов Радзивиллов из коллекции Национального художественного музея Беларуси планируется провести в Варшаве в 2018 году, сообщил генеральный директор НХМ Владимир Прокопцов во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В прошлом году в рамках государственно-частного партнерства с Матеем Радзивиллом, наследником радзивилловского рода, который живет в Варшаве, мы подготовили большой проект - более ста артефактов из его личной коллекции и наши радзивилловские портреты", - рассказал Владимир Прокопцов.

Экспозиции с артефактами и портретами представителей знатного рода были показаны в Минске, Гомеле и Бяла-Подляске. "В этом году мы готовим большую совместную выставку в Варшаве", - отметил гендиректор НХМ.

Он добавил, что в настоящее время с польской стороной готовится ряд других проектов.-0-

Все материалы круглого стола "Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы"