Выставка работ белорусских художниц откроется 14 марта в галерее "Университет культуры"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и графики белорусских художниц "Параллельные истории" пройдет 14-26 марта в художественной галерее "Университет культуры" (Дворец Республики), сообщили БЕЛТА организаторы.
На экспозиции, открытие которой состоится 14 марта в 17.00, будут представлены работы Аллы Кушнер, Натальи Каржицкой, Натальи Шаповаловой, Марины Коноваловой, Юлии Невейко.
"Творческий процесс - это двустороннее движение. Со стороны художника - это раскрытие себя миру, своего восхищения миром и открытие мира в себе. Здесь идет зашифровка впечатлений и чувств своим индивидуальным авторским языком. Встречное движение - это движение зрителя в стремлении понять, что хотел сказать художник. Увидеть лиричность художественного языка, уверенность и крепость живописного мазка, символичность образов и их наивную сказочность. Выставка "Параллельные истории" призывает зрителя подобрать правильные пароли к творчеству пяти художниц и раскрыть для себя мир образов каждой из них", - отметили организаторы.-0-
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