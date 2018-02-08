Выставка работ дагестанского художника Марата Гаджиева открылась в Минске  

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Зунзул чани" ("Рассвет") дагестанского художника Марата Гаджиева открылась в Минске в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Гости вернисажа смогли познакомиться с серией графических работ, написанных мастером на тутовой бумаге.

По словам Марата Гаджиева, каждая из работ содержит символы, которые связаны с определенным периодом жизни, и представляет собой своеобразную картину понимания путей развития.

Марат Гаджиев

Этот проект был представлен в Москве, а сейчас с ним могут познакомиться белорусские зрители. Название выставки "Рассвет" очень символично. Как рассказал художник, в детстве и юности он часто встречал рассвет в горах, и этот сюжет остается ярким для него до сих пор.

На вернисаже представлен литературно-художественный альманах "Кавказский экспресс", недавно отмеченный Гран-при на Дагестанской книжной ярмарке "Тарки-Тау". Альманах издается Национальной библиотекой Дагестана имени Расула Гамзатова и знакомит читателей с творчеством авторов из разных регионов мира.

На выставке состоялась презентация книг издательств "Дагестан" и "МавраевЪ". Журналисты Сайд Ниналалов, Жемилат Ибрагимова и Марат Гаджиев представили авторские книги, изданные за последние несколько лет в Махачкале. Книги были переданы в дар Национальной библиотеке Беларуси, Президентской библиотеке Беларуси, Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси и библиотеке Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Персональные выставки Марата Гаджиева проходили в Махачкале, Краснодаре, Москве, Каспийске. Произведения художника хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств, частных собраниях в разных странах мира.

Марат Гаджиев - дагестанский художник, журналист, издатель. Родился в 1968 году в городе Грозный. В 1995 году окончил Дагестанский политехнический институт. В настоящее время является учредителем и главным редактором кавказской литературно-художественной газеты "Горцы", директором общественной организации "Кавказский дом переводов", художественным редактором издательского дома "Дагестан", главным библиотекарем Национальной библиотеки Республики Дагестан имени Расула Гамзатова. Член Союза журналистов России. Лауреат республиканской премии "Золотой орел". Автор книги о путешествиях по Кавказу "Соль".

Мероприятие организовано в преддверии XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки совместно с издательским домом "Звязда".-0-

Фото Оксаны Манчук