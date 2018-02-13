Выставка ростовых кукол "Долина сказок" откроется в Гомеле 15 февраля

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка ростовых кукол "Долина сказок" откроется в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко 15 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.
В выставочном зале галереи поселятся персонажи сказок, легенд, мифологические символы, существа из мира фантазий разных народов мира. Размеры отдельных фигур, среди которых циклоп, зубр Волат, достигают 3 м, а размах крыльев дракона составляет почти 4 м.
Создатели скульптур - супруги Татьяна и Владимир Найбич из Березы Брестской области. Мастера хорошо известны гомельскому зрителю благодаря многим проектам, в том числе выставке динозавров "Мир юрского периода".
При создании ростовых кукол авторы использовали различные материалы: кожу, шерсть, мех. "Каждый герой из "Долины сказок" выполнен с особой кропотливостью. Большое внимание художники уделили процессу изготовления глаз существ, чтобы персонажи выглядели реалистично и убедительно", - отметили собеседники.
Своеобразным путеводителем в увлекательном путешествии по вымышленным мирам станет краткий рассказ о каждом экспонате. Маленьких посетителей ждет специальная интерактивная зона, где можно поиграть с экспонатами.
Выставка будет работать до 6 мая.-0-
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