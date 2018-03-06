Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" открывается в Гомеле

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" открывается сегодня в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции, которую приурочили к Международному женскому дню, около 100 женских и мужских украшений, выполненных в средневековой стилистике. Автор работ - член Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Сергей Климович. Посетители смогут увидеть кольца, браслеты, зажимы, броши, застежки, заколки, талисманы, обереги, фибулы, гребни и многое другое. "В работах современного ремесленника филигранно воссозданы формы, элементы, узоры, свойственные эпохе средневековья. Выставка позволит совершить настоящее путешествие во времени", - отметили в библиотеке.

В отдельной части представят материалы и инструменты, при помощи которых автор создает свои изделия: заготовки, весы, наковальню, молоток и т.д. Здесь можно будет проследить этапы превращения кусочка металла в украшения, познакомиться с техникой и правилами их изготовления. По мнению собеседников, интерес посетителей вызовет и локация, в которой разместятся рыцарские доспехи: кольчуга, щит, шлем, копье.

Атмосферу средневековья поддержит также тематическая книжная выставка. Она расскажет о ювелирном искусстве и ремеслах средневековья, познакомит с артефактами, обнаруженными во время археологических раскопок, откроет секреты обработки металлов.

Выставка "Руками мастера: украшения средневековья" будет работать до конца марта.-0-