Выставка Тамары Денисовой расскажет о героической судьбе Брестской крепости

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Национальном историческом музее Беларуси сегодня открывается персональная выставка члена Белорусского союза художников Тамары Денисовой "Когда расцветает сирень…", сообщили корреспонденту БЕЛТА сообщили в музее.
Экспозиция представит более 40 работ, посвященных памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Особое место автор отводит героической судьбе Брестской крепости - такой, какой она приняла начало войны и какой ее знаем, чтим сегодня. Данная тематика для автора является особенной в творчестве, прежде всего это связано с подвигом ее отца Денисова Владимира Демьяновича, пехотинца, который одним из первых ворвался в оккупированный город Орел. В честь этого подвига был дан салют, а Владимир Демьянович решением жителей города Орел стал его Почетным гражданином.
Тамара Денисова окончила Одесское художественное училище, затем Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. С 2000 года член Белорусского союза художников. Провела четырнадцать персональных выставок в Беларуси, Польше, Германии. Художник-педагог, преподавала более 35 лет рисунок и живопись в Детской художественной школе г. Бреста. Многие работы автора украшают частные коллекции в Великобритании, Германии, Польше, Китае, США, Японии. Награждена Грамотой Министерства культуры Республики Беларусь за заслуги в области изобразительного искусства, Почетным дипломом "Еврорегион-Буг". Автор работает в технике акварельной и станковой живописи, в жанрах пейзажа, натюрморта, в религиозной тематике. Работы Тамары нежны и воздушны, наполнены внутренним светом.-0-
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