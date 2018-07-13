Выставка традиционной китайской живописи откроется 14 июля в галерее Савицкого в Минске

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка китайской живописи "Впечатления от жилых домов Чунцина" откроется 14 июля в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции представлены более 60 произведений искусства гохуа - традиционной китайской живописи, подразумевающей рисование с помощью писчей кисти, туши и красок гохуа на шелке или бумаге из бамбуковых волокон. Среди экспонатов - работы деятелей китайского искусства с уникальным взглядом на изображения переулков, домов и изящных сельских усадеб, а также облик жилых домов современного Чунцина. На выставке также можно увидеть работы белорусских художников, которые принимали участие в пленэре в Чунцине в 2015 году.

"Жилые дома Чунцина обладают уникальной архитектурой и стилем. Особенно это относится к пользующимся популярностью домам на сваях, которые задней частью опираются на горы, а фронтальной повернуты к воде. Они естественно вписались в окружающую природу и стали исключительным обликом традиционных жилищ города", - пояснили организаторы выставки.

Выставка продлится до 22 июля. Она входит в программу Дней культуры города Чунцин в Минске. Поддержку в ее организации оказывают белорусское посольство в КНР и китайское - в Беларуси, Белорусская конфедерация творческих союзов и Чунцинский художественный музей.-0-