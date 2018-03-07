Выставка традиционной корейской живописи минхва открылась в Национальном художественном музее

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка корейской живописи минхва "Территория земных надежд" открылась сегодня в Национальном художественном музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр культуры Юрий Бондарь на церемонии открытия отметил, что экспозиция позволяет ближе познакомиться с особенностями корейской культуры, ее традициями. По словам министра, интерес к корейской культуре в Беларуси растет, в том числе благодаря организованным различным мероприятиям (дни кино, выставки и т.д.).

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо рассказал, что выставка живописи минхва отражает быт корейцев, их традиционные ценности. Дипломат также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества, особенно в культурной сфере.

Минхва дословно переводится как "народная живопись". В Корее она развивалась параллельно с живописью официальной, мастера минхва позволяли себе больше стилевой свободы, могли экспериментировать. В экспозицию "Территория земных надежд" вошли произведения традиционной корейской живописи, датированные XIX - началом XX веков. Она составлена из 27 предметов, принадлежащих коллекции музея Кахве (Сеул). Свитки и декоративные ширмы последовательно раскрывают удивительный жизненный уклад корейцев, в котором воедино сплетаются мифология, религия и традиции. Высокое художественное мастерство народных художников воплощает богатую символами и образами культуру страны.

Во время работы выставки запланирована обширная культурно-познавательная программа. Ознакомиться с экспозицией можно до 27 мая.-0-