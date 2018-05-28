Выставка творческих достижений учащихся школ искусств Беларуси может стать традиционной - Сапотько

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси может стать традиционной. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Беларуси, куратор проекта Павел Сапотько перед началом торжественной церемонии награждения участников экспозиции.

Выставка проходит в художественной галерее "Университет культуры" Белорусского государственного университета культуры и искусств. "Детское творчество излучает теплоту и искренность. Наша задача - расширять условия для самореализации молодежи. Белорусские дети, я уверен, должны иметь возможность делиться своим искусством и выходить за пределы регионов. Этот проект направлен на популяризацию детского и юношеского творчества, поэтому, думаю, что он станет традиционным", - отметил Павел Сапотько.

Всего для участия в выставке поступило около тысячи заявок, для экспонирования выбрано 300 работ. До 5 июня посетители художественной галереи смогут увидеть первую половину произведений, потом будет представлена вторая часть экспозиции.

"Все работы комиссия оценила очень высоко, здесь представлены лучшие из лучших. Когда мы инициировали проект, не вводили ограничения ни по возрасту, ни по технике исполнения. Ожидали, что больше всего произведений будет представлено в области декоративно-прикладного творчества, но поступило много живописных и графических работ", - рассказал куратор проекта.

По его словам, мероприятие не заявлялось как конкурс. Вместе с тем дух соревнования сохранялся на этапе отбора. "Если ребята будут участвовать в подобных проектах, значимых фестивалях и выставках, в перспективе у них есть все возможности получить поддержку спецфонда Президента", - считает Павел Сапотько.

Сегодня авторам представленных работ вручены грамоты. В приветственном слове председатель совета Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи Екатерина Дулова поблагодарила детей, а также их педагогов и родителей за участие в выставке. "Хочу поздравить вас с таким праздником. В свое время мы заметили и поддержали инициативу, и я очень надеюсь, что это событие станет в судьбе большинства участников решающим в развития творческих способностей", - сказала она.

Выставка - первый в своем роде проект в Беларуси, который предоставил возможность всем детским школам искусств республики возможность продемонстрировать достижения своих учеников. На выставке представлены работы учащихся школ искусств из Белыничей, Березы, Верхнедвинска, Горок, Дрогичина, Жлобина, Заславля, Иваново, Пинска и других городов.

Проект профинансирован из бюджета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи и организован при содействии Министерства культуры Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека.