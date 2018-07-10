Выставка уникальных кукол и игрушек работает на "Славянском базаре"

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работает выставка-конкурс традиционных кукол и игрушек "Забава-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном методическом центре народного творчества.
Экспозиция в выставочном зале областного методического центра народного творчества объединила более 300 работ разных видов и техник исполнения: текстильные, соломенные, глиняные, керамические, обережные, деревянные и другие. Свои изделия презентовали сотрудники Домов ремесел региона, любители ручной работы, а также члены областного объединения Белорусского Союза мастеров народного творчества.
В одном зале представлены традиционные куклы, а во втором, выполненные в современных техниках. Выставочный зал превратился в своеобразное сказочное пространство, в котором игрушки предстали во всем разнообразии творческой фантазии авторов. В центре народного творчества можно увидеть и сложные в исполнении подвижные игрушки - деревянные и даже соломенные. В этом году впервые мастер Глубокского Дома ремесел Татьяна Ламан представила игрушки из листьев кукурузы.
"Одной из изюминок стали текстильные куклы, одетые в национальные костюмы районов Витебской области и регионов Беларуси. Их создала Надежда Петухова, она лидер в этих видах работ. Также прекрасную коллекцию соломенных кукол-закруток на тему календарных праздников белорусов привезла Валентина Грибовская из Сенно", - рассказали в центре народного творчества.
Выставка традиционных кукол и игрушек "Забава-2018" проводится раз в один-два года. Каждый раз авторы удивляет своим трудолюбием и мастерством.
Выставка будет работать до конца июля.-0-
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