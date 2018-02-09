Выставка "Усе разам-5" открывает новые имена в изобразительном искусстве Брестской области

9 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня состоялось открытие традиционной ежегодной выставки молодых художников региона "Усе разам-5", передает корреспондент БЕЛТА.

Картина художника Владимира Скоморщенко "Луна"

Картина художницы Юлии Яконюк "Искушение"

В групповой экспозиции представлено 87 работ 49 авторов. Это живопись, графика, гравюра, арт-объекты, скульптурные композиции, произведения декоративно-прикладного искусства. Две трети авторов впервые участвуют в популярном проекте. В своем большинстве это творческая молодежь, студенты брестских вузов. Есть среди участников и постоянные авторы, которые уже успели заявить о себе как о художниках, имеют своего зрителя и опыт выставочной деятельности. Это Анна Редько, Мировлад Палачич, Юрий Стыльский, Дмитрий Булдаков, Светлана Волосюк. Открытием для многих стали имена Федора Бажина, Юлии Яконюк, Елены Максимук-Пшевлока, Ирины Чучелиене, Лидии Дударевой.

"Для выставкома была трудная задача отобрать наиболее достойные работы. Цель проекта - дать возможность молодым художникам проявить себя, показать свой талант. Могу сказать, что интерес к выставке с каждым годом растет, о ней знают не только на Брестчине, но и в республике. Нам звонили молодые люди из Минска и Витебска, спрашивали, можно ли принять участие в выставке, но пока она имеет статус областной", - сказала директор выставочного зала Екатерина Шевченко.

Триптих художницы Веры Муриной "Ми-ми-ми"

Художник Федор Бажин рассказывает посетителям выставке о своей картине.

Заглавной работой пятой выставки "Усе разам" стала картина Владимира Скоморощенко "Луна", которую разместили в центре экспозиции. Сам автор считает этот выбор чистой случайностью. По мнению председателя Брестской областной организации Белорусского союза художников Павла Рябова, в работе есть глубина и какая-то загадка. По его словам, в целом экспозиция представляет собой определенный срез интересов и предпочтений молодых художников.

"Разбежка в работах просто невероятная: от реализма, гиперреализма до абстракционизма, конструктивизма и символизма. Молодежные выставки всегда радуют, дают надежды на перспективу, новое дыхание, новые идеи и открытия в изобразительном искусстве. На этой выставке появились интересные работы, которые неплохо могли бы смотреться на республиканском уровне. Всегда очень сложно из разноплановых работ собрать общую экспозицию. На мой взгляд, она получилась очень органичной", - отметил Павел Рябов.

Картины художника Андрея Исаева

Картина художницы Тамары Огарковвой "Фонарщик"

Скульптура из нетрадиционных материалов "Дракон" Антона Мартынюка

С экспозицией "Усе разам-5" в главном выставочном зале Бреста можно ознакомиться до 25 февраля.-0-

Фото Вадима Якубенка

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!