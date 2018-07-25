Выставка в Братиславе рассказывает об основателе белорусской сценографии Оскаре Мариксе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка в столице Словакии Братиславе рассказывает об основателе белорусской сценографии Оскаре Мариксе. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном литературном музее Янки Купалы, экспозиция подготовлена совместно с филиалом Национального исторического музея Республики Беларусь "Музей истории театральной и музыкальной культуры".

Экспозиция, посвященная Оскару Мариксу, словаку по происхождению, который стал основателем белорусского профессионального декоративного искусства, открылась в выставочном зале "Дворана" Министерства культуры Словацкой Республики в Братиславе.

Народный поэт и драматург Янка Купала и Оскар Марикс познакомились в годы его работы на посту главного художника Первого Белорусского государственного театра (сегодня Национального академического театра им.Янки Купалы). Янка Купала на протяжении многих лет был верным другом театра, всегда принимал активное участие в постановке своих произведений, с ним советовались режиссеры, актеры и декораторы.

Знакомство двух мастеров переросло в творческий тандем единомышленников, объединенных общей любовью к театру, которому оба служили: один как художник, а второй как драматург.

Сегодня в коллекциях Государственного литературного музея Янки Купалы хранится 48 работ Оскара Марикса - эскизы костюмов и макеты декораций к спектаклям по пьесам Янки Купалы.-0-